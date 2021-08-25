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Korona Virüs Yaşanan gelişmenin ardından Uğur Şahin'den flaş açıklama
Korona Virüs

Yaşanan gelişmenin ardından Uğur Şahin'den flaş açıklama

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Comirnaty'e tam onay verdi. BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, FDA'nın onayının ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 09:26:00 -
Yaşanan gelişmenin ardından Uğur Şahin'den flaş açıklama

Kovid-19 salgınına karşı büyük bir hızla mRNA teknolojisini kullanarak aşı geliştiren BioNTech'e ABD'den önceki gün tam onay geldi.

ABD'nin bu alandaki yetkili kuruluşu Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bir açıklama yaparak Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada aşının ABD'de Comirnaty olarak adlandırılacağı da belirtildi.

Aralık 2020'de 12 yaş ve üzerindeki bireyler için "acil kullanım onayı" alan aşı ile ilgili bir açıklama şirketin kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda CEO olarak görev alan Uğur Şahin'den geldi.

FDA onayı ile ilgili konuşan Şahin, "FDA'dan tam onay almak, aşının yüksek oranda etkili ve güvenli olduğunun altını çiziyor" dedi.

Şahin, "Şirketlerimiz dünya çapında bir milyar dozdan fazla aşı gönderdi. Aşıya erişimi artırmak ve aynı zamanda potansiyel varyantlara hazırlıklı olmak için yorulmak bilmeksizin çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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