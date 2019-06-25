0553 313 94 23

Yaşamkent ‘te pazaryeri çalışmaları başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Yaşamkent Pazaryeri çalışmaları başladı.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
Yaşamkent ‘te pazaryeri çalışmaları başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Yaşamkent Pazaryeri çalışmaları başladı. Yaz sonunda hizmete açılması planlanan Pazaryeri 3 bin 450 metrekarelik alana inşa edilecek.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in iki pazaryeri yapımı projelerinden biri olan Yaşamkent Pazaryeri, toplam 3 bin 450 metrekare alanı kapsayacak şekilde tesis edilecek. Pazaryerinde otopark ile park ve yeşil alan da bulunacak. Yeni pazaryerinin yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor. Yeni pazaryeri çalışmaları sürerken yeniden yapılan ve Eylül ayında hizmete açılan Mürsel Uluç Mahallesi pazaryerinin de üstünün kapatılması planlanıyor. Çankaya Belediyesi, Balgat Pazaryeri ile Keklik Pazaryerinin üstünü kapatma çalışmaları için de Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışacak.


İlk döneminde Aşıkpaşa, Esat, 100. Yıl, Huzur, Mürsel Uluç ve Cebeci pazaryerlerini yeniden düzenleyerek sebze meyve satışının yanı sıra haftanın her günü kullanılabilecek alanlara dönüşmesini sağlayan Taşdelen, yeniden yapılan pazaryerlerinin aynı zamanda halkın toplanma, sosyal aktivitelerde bulunma ve spor yapabilmelerine imkan tanıdığını kaydetti.


Haftanın 7 günü yaşayan kent meydanı niteliğinde tesis edilen pazaryerlerinin Çankaya Belediyesinin konser, açık hava yaz sineması ve uluslararası önemli maçların gösterimini gerçekleştirdiği alanlar olarak da halka hizmet verdiğini söyleyen Taşdelen, önceki yönetim döneminde söz verdiği her şeyi üstüne ekleyerek yerine getirdiğini ifade ederek, “Bu dönemde de ne söz verdiysek hepsini bir bir hayata geçireceğiz. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezimizi 31 Mart seçimlerinin hemen ardından hizmete açtık. Burada resim, drama, kaligrafi gibi sanatsal eğitimler başladı. Yeni pazaryerimizde çalışmalara başladık. Bu yaz yine çocuklarımız için Yaz Spor Okullarını yüzde 25 kapasite artırarak başlattık. 1750 çocuğumuz spor yaparak hem eğlenecek hem öğrenecek. Açık hava yaz sinemaları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayına kadar sürecek. Herkese eşit hizmet anlayışımıza ve halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    2. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    3. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    4. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    5. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    6. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    7. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    8. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    9. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    10. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    11. AK Parti Grup Toplantısı
    12. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    13. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    14. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    15. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    16. Her şehid bir iz bırakır..
    17. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    18. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    19. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    20. Kabine revizyonu olacak mı?..
    21. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    23. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    24. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    25. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    26. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    27. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    28. DSİ’ye genç müdür atandı
    29. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    30. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı