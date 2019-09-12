0553 313 94 23

Yaşama elverişli bölgedeki öte gezegende su buharı bulundu

Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandı

12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
Yaşama elverişli bölgedeki öte gezegende su buharı bulundu

ANKARA (AA) - Gök bilimciler ilk kez Güneş Sistemi dışında, kendi yıldız sisteminin yaşama elverişli bölgesinde yer alan bir gezegende su buharı izine rastladı.

İngiltere'nin Londra Üniversitesi Akademisinden (UCL) bilim insanları, sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede, "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandığını bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015 yılında keşfettiği K2-18 b'nin Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde ve 8 kat fazla öz kütleye sahip olduğunu belirten araştırmacılar, öte gezegenin yörüngesinde döndüğü kızıl cüce yıldız K2-18'e suyun istikrarlı şekilde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunduğunu belirtti.

Gök bilimciler, bir yıldızın yörüngesinde suyun istikrarlı şekilde var olmasını sağlayacak yakınlıktaki alanı "yaşama elverişli bölge" olarak tanımlıyor.

Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskobu'nun 2016-2017 yıllarındaki öte gezegen gözlemlerini inceleyen bilim insanları, "geçiş spektroskopisi" adı verilen yöntemle K2-18 b'nin yörüngesindeki yıldızın önünden geçerken oluşan ışık değişimlerini inceledi.

Yıldız ışığının bir kısmı gezegenin atmosferindeki gazlara göre filtrelendiğini kaydeden araştırmacılar, K2-18 b'nin atmosferinde su buharının varlığını gösteren tayf değişimleri gözledi.

Araştırmacılar, bulguların öte gezegenin atmosferinde binde 1 ila yüzde 50 oranında su buharı bulunabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Araştırmaya önderlik eden UCL araştırmacısı Angelos Tsiaras, kendi yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunması ve gezegende su buharı izine rastlanması nedeniyle K2-18 b'nin Dünya dışı canlı yaşamının araştırılması için iyi bir hedef olduğuna dikkati çekti.

Bilim insanları K2-18 b'nin geniş bir atmosfere sahip kayalık bir gezegen olabileceğini veya tamamen suyla kaplı olabileceğini ifade etti.

K2-18 b'nin gerçekten canlı yaşamı barındırıp barındırmadığının anlaşılması için gezegenin atmosferinde canlı organizmaların yarattığı gaz bileşiklerinin varlığının tespit edilmesi gerekiyor.

Dünyadan çok uzak olması nedeniyle öte gezegen bir keşif aracı göndermenin henüz mümkün olmayacağının altını çizen bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil teleskopların 2020'den itibaren faaliyete geçmesiyle K2-18 b hakkında daha detaylı bilgi edinmeyi beklediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
  1. Dünya dışı canlı yaşamı
  2. Londra Üniversitesi Akademisi (UCL)
  3. su buharı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    1. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    2. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    3. Aybet ile Kass bir araya geldi
    4. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    5. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    7. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    8. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    9. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    10. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    11. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    12. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    13. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    14. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    15. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    16. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    17. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    18. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    19. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    20. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    21. Konak’ta spora desteğe devam
    22. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    23. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    24. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    25. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    26. HDP önünde eylem yapan annelere..
    27. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    28. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    29. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    30. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı