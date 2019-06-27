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Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:47
Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren etkinliği Parklarda Caz, bu yıl da müzikseverleri Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde buluşturacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek ücretsiz konser etkinliğinde Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz grupları ile Balkan Paradise Orchestra sahne alacak. 29 Haziran Cumartesi saat 18.00’da Yaşam Vadisi Sahnesi’nde başlayıp saat 23.00’a dek sürecek etkinlikte, müzikseverler parkta caz keyfini doyasıya yaşayacak.


İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26. kez müzikseverlerle buluşuyor. 29 Haziran’da başlayıp 18 Temmuz’da sona erecek olan festival, bu yıl da cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekanlarında ağırlıyor. Festival kapsamında 5 yıldır düzenlenen Parklarda Caz etkinliğinin destekçileri arasındaBeylikdüzü Belediyesi de yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de ‘Parklarda Caz’ konseri Beylikdüzü’nde yapılacak.Yaşam Vadisi 1.Etap’ta 29 Haziran Cumartesi günü 18.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek ücretsiz konser etkinliğinde; Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz gruplarının performanslarından sonra Balkan Paradise Orchestra sahne alacak.



Yıldızların Altında, Çimlerin Üstünde Caz Keyfi


İstanbul Caz Festivali’nin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, caz müziğin melodilerini parklara taşımaya devam ediyor. 29 Haziran Cumartesi günü, Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek konser etkinliğinde; Beylikdüzü’ndeki müzikseverler, caz müziğin kıpır kıpır melodileriyle keyifli bir yaz gecesi yaşayacak. Etkinlik kapsamında; saat 18.00’da, Minus Two sahne alacak. Saat 19.00’da ise sahne sırası Standart Mafyası’nın olacak. Saat 20.15’te ise genç caz grubu Blue Monk sahneye çıkacak. Genç caz gruplarının performanslarından sonra, saatler 21.30’u gösterdiğinde hepsi Barselonalı on bir kadın müzisyenden oluşan Balkan Paradise Orchestra sahne alacak. 2018 Mart ayında ilk albümleri K’ataka’yı yayımlayan ve yurt dışında önemli festivallere katılan Balkan Paradise Orchestra, enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarıyla cazseverlere unutulmaz bir konser verecek. İKSV tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin programına https://caz.iksv.org/tr resmi web sitesinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:47
  1. konser
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