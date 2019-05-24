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Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı

Müslümanlar için büyük öneme sahip, üç ayların sonuncusu Ramazan ayının ruhu ve maneviyatı, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle tüm ilçede yaşanıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı

Müslümanlar için büyük öneme sahip, üç ayların sonuncusu Ramazan ayının ruhu ve maneviyatı, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle tüm ilçede yaşanıyor. Barış, huzur ve hoşgörü ortamında gerçekleşen Ramazan etkinliklerinin 18’inci günü Yaşam Vadisi 1.Etap sahnesinde tasavvuf müziği ile başladı. Remzi Uzgidim’in Ege ve Akdeniz türkülerini seslendirdiği konserin ardından ise ilahiyatçı Mustafa Demir moderatörlüğünde dini bir sohbet gerçekleşti.



Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin 18. günü Yaşam Vadisi 1.etap sahnesinde Tasavvuf müziği ile başladı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzisyen Remzi Uzgidim, vadiyi dolduran vatandaşlara müzik şöleni sundu. Ege, Akdeniz ve sevilen sanatçıların dillere pelesenk olan türkülerinin seslendirdiği konserdemüzikseverler de sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Program kapanışını İzmir Marşıyla yapan Uzgidim, izleyicilerden büyük alkış aldı. Muhteşem sahne şovunun ardından Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.



Ramazan etkinlikleri tüm maneviyatıyla Yaşam Vadisi’nde devam ediyor


Renkli görüntülere sahne olan konserin ardından; birlik, beraberlik ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı bu ayda ilahiyatçı Mustafa Demir moderatörlüğünde dini bir sohbet gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sohbette Demir’in konuğu ise Uzman Vaiz Fatih Taş oldu. Ramazan ayının önemine ve maneviyatına vurgu yapan Fatih Taş, fıtır sadakası ve zekatın kimlere verilebileceği konusu hakkında bilgiler verdi. Keyifli geçen programın kapanışında Demir, Taş’a çiçek takdiminde bulundu.



Beylikdüzü’nde hafta sonu dolu dolu yaşanacak


İlçenin dört bir yanında Ramazan etkinlikleri düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi hafta sonu için de bir program hazırladı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen programların yanı sıra cuma, cumartesi ve pazar günleri; Yakuplu Etkinlik Çadırı, Kavaklı Sosyal Yaşam Alanı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerle hafta sonu Beylikdüzü’nde dolu dolu yaşanacak. Programlar hakkında ayrıntılı bilgi için Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresi ziyaret edilebilir.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
  1. sanat
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