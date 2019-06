Yaşam Vadisi Akın’ın hikayeleri, Şeşen’in ezgileriyle yankılandı

Ramazan ayı boyunca dopdolu programıyla Beylikdüzülü vatandaşları Yaşam Vadisi’nde buluşturan Beylikdüzü Belediyesi, bayrama günler kala Sunay Akın ve İlhan Şeşen’i ağırladı. Tarih kokan hikayelerini büyük coşku ve enerjiyle paylaşan Akın’a İlhan Şeşen ise herkesin bir ağızdan söylediği kült şarkılarıyla eşlik etti.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle Beylikdüzülülere unutulmaz anlar yaşattı. Ramazan bayramına günler kala Yaşam Vadisi Sahnesi’ne konuk olan Sunay Akın ve İlhan Şeşen yoğun ilgiyle karşılanırken programa eşi Zehra Çalık ile birlikte katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Şeşen’in şarkılarına eşlik etti. İkilinin enerji dolu ve yüzlerde tebessüm bırakan performansından sonra Başkan Çalık çiçek takdimini seyirciler arasında bulunan yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz ile sahneye çıkarak gerçekleştirdi.

“Kelime ve notaları yüreğimize nakşettiniz”

Sunay Akın ve İlhan Şeşen’in performansını takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konuşmasında, “Bilimin ve sanatın her zaman bu kentlerin aydınlanmasında öncü olacağını biliyoruz ve kendilerine gerçekten bize bu duyguları yaşattıkları, kelimeleri ve notaları yüreğimize nakşettikleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir performanstı. Beylikdüzü’nde her şey güzel oluyor ve her şey de güzel olacak hiç endişe etmeyin. Herkesin Ramazan bayramını kutluyor, bayramdan sonra 23 Haziran’da da herkesi sandıklara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.