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Yaşam mücadelesini kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesinikaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Yaşam mücadelesini kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesinikaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.


Satuk Köyü Balıkısık İmam Hatibi olan Ekrem Örenli (45)için Yenice Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Töreneilçe protokolü, imamlar ve sevenleri katıldı. Örenlinin cenazesi Cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazınınardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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