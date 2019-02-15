Yaşam mücadelesini kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesinikaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesinikaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

Satuk Köyü Balıkısık İmam Hatibi olan Ekrem Örenli (45)için Yenice Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Töreneilçe protokolü, imamlar ve sevenleri katıldı. Örenlinin cenazesi Cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazınınardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.