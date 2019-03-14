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Yaşam koçu Vesile Kara, mutlu yaşam sırlarını bu kitapta topladı

Yaşam koçu Vesile Kara, Sultangazi’de düzenlenen seminerde gençlerle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 18:03
Yaşam koçu Vesile Kara, mutlu yaşam sırlarını bu kitapta topladı

Yaşam koçu Vesile Kara, Sultangazi’de düzenlenen seminerde gençlerle bir araya geldi. Mutlu yaşam sırlarını‘Düşersen Dara Ara Beni’isimli kişisel gelişim kitabında toplayan Kara, gençler için kitap imzaladı.


NLP uzmanı ve Şifa Terapisti Vesile Kara, Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Şehir Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen seminerde öğrencilerle bir araya geldi. Seminerde Vesile Kara öğrencilere, ‘Düşersen Dara Ara Beni’ ilk kitabını tanıttı. Kitap yazmanın aklında olmadığını söyleyen 49 yaşındaki Kara, ilk kitabının tanıtımın daikinci kitabının da müjdesini verdi. İkinci kitabının ismi ‘Anda Kal Bende Kal’ olacağını, kitabındaYa geçmiş ya da gelecek kaygısıyla yaşadığımızı anlatmaya çalışacağını belirtti.



“25 yıllık ağzımda dönen bir isim”


NLP uzmanı ve Şifa Terapisti Vesile Kara, “Beş yıl önce yaşam koçluğuna girdiğimde kitap yazmak aklımda yoktu. Yalnızca inandım. Yazmaya kendi çapımda başladım. İşte çalışırken aralarda ufak ufak yazıyordum. Bu işe özel bir zamanda ayırmadım. Bir şeye inandığınız zaman Allah mutlaka karşınıza birilerini çıkarıyor. Ortaokul arkadaşım sekiz kitap yazdı. Kendisi bana editörlük yaptı. Yolumuz yeniden kesişti. Ben yazdım arkadaşım kontrol etti. ‘Düşersen Dara Ara Beni’ kitabımın adı benim 25 yıllık ağzımda dönen bir isim. İnsanlarla olan konuşmam da düşersen dara ara derdim hep. Fakat burada ki “Ben” kişinin kendisini araması demek. Şaka gibi başladık. Bir yıl süreci vardı ve gerçek oldu. İnandığımız sürece ve hedeflerini koyduğumuz sürece hiçbir şeyin önünde engel yok" dedi.



“Anda kal bende kal”


İkinci kitap müjdesini veren yaşam koçu Kara, “İkinci kitabıma başladım. İki, üç sayfa yazmaya başladım. İsmi değişmeze ‘Anda Kal Bende Kal’ olacak. Bizler anımızı yaşayamıyoruz. Ya geçmiş ya da gelecek kaygısıyla yaşıyoruz. Anımızı yaşamayı biraz acizane anlatmaya çalışacağım devamın geleceğini umut ediyorum. Ben başladım gerisi Allah Kerim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:03
  1. kitap

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