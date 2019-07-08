0553 313 94 23

Yaşam boyu spor bu merkezde

Her yaşta spor aktivitelerine katılmayı ve spor yapmayı bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezinde binlerce spor tutkununu buluşturuyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
Yaşam boyu spor bu merkezde

Her yaşta spor aktivitelerine katılmayı ve spor yapmayı bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezinde binlerce spor tutkununu buluşturuyor.


Yaz döneminde basketbol, badminton, masa tenisi, satranç, temel jimnastik, geleneksel çocuk oyunları, çocuk pilatesi, fitnes, pilates, zumba ve aerobik branşlarına ilgi duyan farklı yaşlardaki bin 700 kişiye sağlıklı ve modern şartlarda spor yapma imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde, yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerinin en güzel örnekleri yaşanıyor. Hafta boyunca günde 15 saat aralıksız olarak faaliyetlerin sürdürüldüğü spor merkezinde anne ve babalar, tercih ettikleri seans seçeneklerine göre çocuklarıyla eş zamanlı olarak spor yapma imkanı elde ediyorlar.


Her noktada farklı bir mutluluk


İbrahimli Spor Merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tesis içerisinde farklı branşlarda çalışmaların gerçekleştirildiği her noktada farklı bir mutluluğa şahit olduğunu söyledi. Fadıloğlu, açıklamasında, “Vatandaşlarımızın yaşam boyu spor yapmaları küçük yaşlardan başlayarak ileri yaşlara kadar sürekli sportif faaliyetlerin içerisinde yer almaları bizim için çok değerli. Bu amaçla ilçemizin farklı noktalarına kazandırdığımız yüzme havuzları, stadyumlar, spor merkezilerinde olduğu gibi İbrahimli Spor Merkezinde de farklı yaşlarda binlerce kişiyi sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda bin 700’ün üzerinde üyeye hizmet veren tesiste gün boyunca bir yandan basketbol, badminton, temel cimnastik gibi branşlarla çocuklarımıza ve gençlerimize bir diğer yanda fitness, pilates, zumba gibi branşlarla yetişkinlere eğitimler veriliyor. Tesis içerisinde yer alan rekreasyon alanlarında ise değerli velilerimiz kitap okuyarak, satranç ve masa tenisi oynayarak çocuklarının çalışmalarını bitmesini bekliyorlar. Tesisin her noktasında farklı bir mutluluğa şahit oluyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bizlere güvenerek çocuklarını teslim eden velilerimiz başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemenspor'da çifte imza
    1. Menemenspor'da çifte imza
    2. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
    3. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
    4. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
    5. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    6. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    7. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    8. İntihar eden polis memuru toprağa..
    9. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    10. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    11. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    12. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    13. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    14. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    15. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    16. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    17. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    20. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    21. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    22. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    23. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    24. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    25. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    26. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    27. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    28. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    29. Adana Büyükşehir’de gündem..
    30. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”