Yaşam Ayavefe kimdir? Yaşam Ayavefe nereli kaç yaşında?

KKTC'de kumarhane, otel ve sanal bahis işi yapan Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe'nin ise suikastın azmettiricisi olduğu iddia edildi. İnternethaber’de yer alan habere göre, Ayavefe yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödedi. Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, aracında uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Sanal bahis işi de yaptığı bilinen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet emrinin Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verildiği belirtildi. Cinayeti işleyen tetikçilere de 8 milyon dolar ödenmiş.

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez ile 4 adamları gözaltında sorguları sürüyor. Soruşturmada ise yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Halil Falyalı suikastinin azmettiricisi Yaşam Ayavefe kimdir?

Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe, Halil Falyalı suikastinin azmettiricisi olduğu iddia edildi. Cinayet emrini Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verdiği iddia edilen Ayavefe'nin yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödediği belirtiliyor.

Aslen İranlı olan ve 1984'te Adana'da dünyaya gelen Yaşam Ayavefe'nin babasının ise bir dönem İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi. Yazılım eğitimi alan Ayavefe, iddialara göre yasa dışı bahis ile hatırı sayılır bir servet elde etti. Telekom Program Manager – Telekomünikasyon (Voipplanet Ltd. – Delsim Communications – Mediatel United Kingdom – Globalink Mobile 2004-2012) ve Cyber Security alanlarında uzmanlık yapmıştır. Yazılım mühendisliği ve Uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olmuştur. Oldukça başarılı bir iş kariyerine sahiptir. 2015 yılında dönemin Turizm Bakanı tarafından yılın en iyi iş adamı ödülüne layık görülmüştür. İranlı Yaşam Ayavefe İnterpol kırmızı bültenle arıyor.