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Korona Virüs

Yasaklara uymayana güneşte oturma cezası

Koronavirüse karşı geniş tedbirler alan ülkeler, bunlara uymayanlara ilginç cezalar uyguluyor... Avrupa’da 6 bin euroya kadar çıkan maske takmama cezasına karşılık Venezuela’da ulusal muhafızların koronavirüs kurallarını çiğneyenleri fiziksel egzersizle, güneş altında oturtarak ve hatta döverek cezalandırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:49:00 -
Yasaklara uymayana güneşte oturma cezası

 Münübe Yılmaz 

Ülkedeki yerel kaynaklara göre, Venezuela güvenlik güçleri, doğru şekilde sıraya girmemekten sokağa çıkma yasağına uymamaya kadar Kovid-19 önlemlerine riayet etmeyenlere değişik cezalar verdi.

Bu cezalara maruz kalanlardan biri olan Roberto Vargas, başkent Karakas’ta perşembe günü yüz maskesini bir süreliğine indirdiği için güvenlik güçleri tarafından yol kenarında güneş altında 50 dakika bekleme cezasına çarptırıldığını ifade etti. Vargas, kendisiyle birlikte bekletilen çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Şınav çekme cezası da var

Ulusal muhafızların (Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela) ayrıca, cezalandırılanlara Kovid-19’dan korunma yollarını anlatan kısa kayıtlar dinlettiği bildirildi. Provea isimli bir grup 31 Temmuz’da sosyal medyada, askerlerin 3 gence “sokakta olmamalıydım” dedirterek şınav çektirdiğini gösteren bir video yayınladı. Provea, güvenlik güçlerinin bazen şiddete başvurarak yasakları uygulatmaya çalıştığını öne sürdü.

Venezuela’da vaka sayısı 24 bin 166’ya, can kaybıysa 208’e yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
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