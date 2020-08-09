Yasaklara uymayana güneşte oturma cezası

Münübe Yılmaz

Ülkedeki yerel kaynaklara göre, Venezuela güvenlik güçleri, doğru şekilde sıraya girmemekten sokağa çıkma yasağına uymamaya kadar Kovid-19 önlemlerine riayet etmeyenlere değişik cezalar verdi.

Bu cezalara maruz kalanlardan biri olan Roberto Vargas, başkent Karakas’ta perşembe günü yüz maskesini bir süreliğine indirdiği için güvenlik güçleri tarafından yol kenarında güneş altında 50 dakika bekleme cezasına çarptırıldığını ifade etti. Vargas, kendisiyle birlikte bekletilen çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Şınav çekme cezası da var

Ulusal muhafızların (Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela) ayrıca, cezalandırılanlara Kovid-19’dan korunma yollarını anlatan kısa kayıtlar dinlettiği bildirildi. Provea isimli bir grup 31 Temmuz’da sosyal medyada, askerlerin 3 gence “sokakta olmamalıydım” dedirterek şınav çektirdiğini gösteren bir video yayınladı. Provea, güvenlik güçlerinin bazen şiddete başvurarak yasakları uygulatmaya çalıştığını öne sürdü.

Venezuela’da vaka sayısı 24 bin 166’ya, can kaybıysa 208’e yükseldi.