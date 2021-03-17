Yasaklar geri mi geliyor? Kritik toplantı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

Restoran ve kafelerin kapatılması gündemde değil

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

En çok vaka görülen iller

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Samsun rekora koşuyor

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Vaka sayıları geçen haftaya göre artan iller

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı.Artış yaşanan iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları geçen haftaya göre azalan iller

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da azaldı.