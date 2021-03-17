  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Yasaklar geri mi geliyor? Kritik toplantı
Korona Virüs

Yasaklar geri mi geliyor? Kritik toplantı

Tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte koronavirüs haritasında mavi renkte yalnızca 3 il kaldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası, bugün sat 17.00'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Toplantıdan normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:54:00 -
Yasaklar geri mi geliyor? Kritik toplantı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

Restoran ve kafelerin kapatılması gündemde değil

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

En çok vaka görülen iller

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Samsun rekora koşuyor

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Vaka sayıları geçen haftaya göre artan iller

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı.Artış yaşanan iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları geçen haftaya göre azalan iller

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da azaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecini değerlendirdi: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez
Gündem

Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecini değerlendirdi: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez

Yeni Akit Yotube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecimizi değerlendirdi.
Son anket sonuçlarını açıklayıp ekledi: Ağzım açık kaldı!
Siyaset

Son anket sonuçlarını açıklayıp ekledi: Ağzım açık kaldı!

Yapılan son anket sonuçlarını köşesine taşıyan Engin Ardıç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmayı düşündüğü isimler için ilgili "Ağzı..
Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar
Medya

Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

Aydın Doğan artığı Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide İslami değerler çirkin bir algı ile hedef alınarak aşağılandı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay