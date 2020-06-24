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Korona Virüs

Yasaklar geri gelecek mi? Karar verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç kez yaptığı Toplum Bilimleri Kurulu toplantılarında normalleşme sürecinde doğru bilinen yanlışlar ve kurallara uymanın öneminin yeni bir anlayışla anlatılmasına karar verildi. Yasakların geri dönmesi yerine koruma kurallarına tam uyulması sağlanarak dışarıda yaşamın sürdürülmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:31:00 -
Yasaklar geri gelecek mi? Karar verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç kez yaptığı Toplum Bilimleri Kurulu toplantılarında, koronavirüsten korunmanın önemi anlatmakla ilgili yeni yöntemlere başvurulması tartışılıyor.

Yasaklar dönecek mi?

Yasakların geri dönmesi yerine koruma kurallarına tam uyulması sağlanarak dışarıda yaşamın sürdürülmesi planlanıyor. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan tabloda, vatandaşların kuralların önemini yeterince anlamadığı değerlendirildi.

Toplantıda, koronavirüs konusunda topluma verilecek yeni mesajlar değerlendirildi. Bunun için iletişim ve kampanyayı yürütecek bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, koronavirüsle ilgili bilinen yanlış ve eksik bilgilerin doğrusunu anlatmak için öneri geliştirirken, toplumu paniğe sevk eden bilgilerle de mücadele edecek. “Maskenin koruyuculuğu olmadığı” gibi yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için kampanyalar yapılacak ve sonuçlarını gösteren veriler paylaşılacak.

 Bu süreçte toplum psikolojisi ve sosyolojisi göz önünde bulundurularak mücadele yürütülecek. Kısıtlamaların toplumda yarattığı baskı ve sıkıntılar dikkate alınacak. “Olmazsa olmazlara” vurgu yapılarak aksi durumda nelerin yaşanabileceği gösterilecek. Mesajlarda esas kitle olarak kuralları en çok ihlal eden gençler hedef alınacak. Her yaş grubuna farklı argümanlarla yaklaşılacak. Bunun için topluluğun koronavirüs kaygısı ölçülecek. Buna göre algı geliştirilecek. Türkiye’nin demografik yapısı dikkate alınacak. Yerel unsurlardan yola çıkılarak bölgelere göre mesajlar hazırlanacak.

 

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Yorumlar

kehanet

bir başta siz ve kere devlet yetkilileri basına bile maskeyle çıkmalısınız ki topluma örnek olasınız. SIKINTI KÖTÜ ÖRNEK OLAN İDARECİLERDE. Öörnek olması gereken kuralları uygulaması anlatması gereken insanların haline bak.GEÇENLERDE HASTAHNEYE GİTTİM BAŞHEKİMİN ODASINDA SİGARA KOKUSU GELİYOR. hastahane bahçesinde 6 DOKTOR BANKA KARŞILIKLI YANYAN SIFIR MESAFE OTURMUŞLAR yemek yiyor. fırında 6 ZABITA BİR TEPSİNİN BAŞINA ÜŞÜŞMÜŞ YEMEK YİYOR. daha da vahimi ilçe MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI aynı masda 6-7 kişi sıfır mesafe yemek yiyor. yeni atanan öğretmenler ilçeye gelmişler yakınlarıyla 100 cıvarı kişi ilçeye toplu olarak içeri alınmış koridorda birbirine sürtünerek sıfır mesafe geziyor. geziyor. SIKINTI İDARECİ ATAMADA BU ATAMA KAFASIYLA BU ÜLkE ASLA DÜZELMEZ. 
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