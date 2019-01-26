"Yasakçı bir Türkiye'den, bugün güçlü bir Türkiye doğdu"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şiir okudu diye özgürlüklerin kısıtlandığı, başörtülülerin okula gidemediği, 'Sen şusun, sen busun' diye insanların ötekileştirildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir Türkiye'den, yasakçı bir Türkiye'den, bugün hak ve özgürlüklerin verildiği güçlü bir Türkiye doğdu." dedi.

Gül, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in işçisiyle, iş adamıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, zengiyle, fakiriyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle birlikte ve beraberlik içinde yaşayan modern bir şehir olduğunu belirtti.

"Alevisi'yle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle aynı çorbaya, aynı tabağa kaşık sallayan Gaziantepliler, biz bir oldukça bizi hiçbir güç yıkamaz, yıkamayacak." ifadesini kullanan Gül, şunları söyledi:

"Gaziantep Türkiye'nin ağız tadıdır. Bu ağız tadımızı bozmak isteyenlere, içeriden ve dışarıdan bozmak isteyenlere bu millet hiçbir zaman fırsat vermedi. Kurtuluş Savaşı'nda geçit vermedi, 17-25 Aralık sürecinde geçit vermedi, gezi olaylarında geçit vermedi, 15 Temmuz'da geçit vermedi. Kıyamete kadar bu aziz bayrağımız hür ve bağımsız şekilde dalgalanacaktır. Hiçbir güç buna engel olamayacak, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimiz bozamayacak."

Gül, Türkiye'nin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şiir okudu diye özgürlüklerin kısıtlandığı, başörtülülerin okula gidemediği, 'Sen şusun, sen busun' diye insanların ötekileştirildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir Türkiye'den, yasakçı bir Türkiye'den bugün hak ve özgürlüklerin verildiği güçlü bir Türkiye doğdu. 'Muhtar bile olamaz.' diyerek cezaevine gönderdikleri bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam.' diyerek, bu milletle omuz omuza siyaset yaptı. İşte 31 Mart'ta da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Durmak yok yola devam.' diyerek, bu milletin aziz ve kutlu yolculuğuna hep beraber devam edeceğiz."



