Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.23 Temmuz 2019 Salı 18:26
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Alınan Bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tanzim edildi.
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