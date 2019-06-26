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Yasak su ürünleri avcılığı masaya yatırıldı

Yalova Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda yasak su avcılığı tartışıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Yasak su ürünleri avcılığı masaya yatırıldı

Yalova Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda yasak su avcılığı tartışıldı.


Altınova Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman, İlçe Jandarma Komutanı Burak Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hayrullah Kaya, İlçe Müdürü Mesut Ünal, Sefine, Beşiktaş, Karmarine, Hat-San, Gisan ve Tersan tersanelerinin güvenlik amirleri ile teknik personeller katıldı.


Tersaneler bölgesindeki kaçak avcılığın değerlendirildiği toplantıda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hayrullah Kaya ve Su Ürünleri Mühendisi Tuba Kaya mevzuatla alakalı bilgiler verdi. Mevzuat çerçevesinde yasak avcılığın önlenmesi hakkında yapılması gerekenler ve bugüne kadar yapılan uygulamalar hakkında verilen bilgilerin ardından alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, ihbarların ve denetimlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli bir şekilde yürütülmesinin yasak avcılığın önlenmesinde daha etkili olacağı kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
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