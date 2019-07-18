Yasak olmasına rağmen denize giren 44 kişiye işlem yapıldı Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.

Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak tanzim edildi.

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