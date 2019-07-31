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Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde daha önce çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği ve büyük araçların girişinin yasaklandığı yola giren kamyonet, fireni patlayınca yeşil alana girip metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden söküp durabildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde daha önce çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği ve büyük araçların girişinin yasaklandığı yola giren kamyonet, fireni patlayınca yeşil alana girip metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden söküp durabildi.



Olay 09.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye Onur Karaduman idaresindeki 34 TH 0574 plakalı kamyonet iddialara göre girmesinin yasak olduğu rampadan aşağı doğru inerken bir anda freni patladı. Freni patlayan aracın kontrolden çıkması sonrası hızla ilerleyen kamyonet, sürücünün son anda manevra yapmasıyla önünde ki araçlara çarpmadan yeşil alana girerek metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden sökerek durabildi. Daha önce bir başka freni patlayan kamyonetin çarparak duvarını yıktığı sağlık ocağına girmeye metreler kala duran kamyonetin sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.



Kazalardan tedirgin olan mahalleli yola engel koyulmasını istiyor


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada kamyonun üzerine devrilen ağaç kesilmesinin ardından kamyonet çekici ile kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Santral Yokuşu’nda hep kazaların yaşandığına isyan eden bir vatandaş, "Allah’tan orada bir ağaç vardı. Buradan insanlarımız devamlı yürüyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Biz mahalleli olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Yokuşun aşırı dik olması ve bu tip kamyonetlerin girmesi sonucu yarın bir gün ölümlü insan kazası da olabilir. Bizim mahalleli olarak isteğimiz yüksek araçların girmesini engelleyici bir demir, bariyer konulması” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
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