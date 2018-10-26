0553 313 94 23

Yasak kalktı, Kaşıkçı'nın oğlu hemen ülkeden ayrıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, Suudi Arabistan'dan ayrılarak ABD'ye gitti.

26 Ekim 2018 Cuma 08:33
Yasak kalktı, Kaşıkçı'nın oğlu hemen ülkeden ayrıldı

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Salah bin Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'dan ayrılarak ABD'ye gitti.

Amerikan medyasına konuşan Kaşıkçı ailesinin bir üyesi, Amerikan-Suudi çifte vatandaşı olan Salah'ın birkaç ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediğini ancak bugün Riyad'dan ayrıldığını doğruladı.

Whitson, "Değişim için iyi haber. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah ve ailesi Riyad'dan ayrıldılar ve ABD'ye geliyorlar, seyahat yasağı kaldırıldı. Salah'ın, MBS'nin (Muhammed bin Selman) gaddarca ve tuhaf selamlaşmasına maruz kalması çok kötü." paylaşımında bulundu.

Kaşıkçı'nın Virginia eyaletinde yaşayan diğer aile mensuplarının yanına gideceği ifade edildi.

Saray'da ağırlanmıştı

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Muhammed bin Selman, geçtiğimiz gün Kaşıkçı ailesinin üyelerini kabul etmişti. Görüşmede Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı bizzat bulunmuştu.

Kral Selman Kaşıkçı ailesine taziye dileklerinde bulunmuştu.

Kaşıkçı olayı

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 08:33
  1. cemal kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. Salah bin Cemal Kaşıkçı
  4. İstanbul Başkonsolosluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?
    1. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü..
    2. Suudi konsolosluğunda hareketli..
    3. Yerel seçimlerde adaylık için..
    4. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    5. Bakan Akar: 14 bin 694 terörist..
    6. AK Parti belediye başkan adayında..
    7. CHP'li belediyeden büyük skandal
    8. Türkiye'den bir hamle daha! 262 milyon..
    9. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    10. Haramidere- TEM bağlantı yolunda feci..
    11. Başkentte balıkçılara şafak denetimi
    12. Emeklilerin kredi borçları siliniyor mu?
    13. Meteoroloji verileri güncelledi!..
    14. İskender Pala'ya Beştepe'de yeni görev
    15. Ülke şokta... Önüne gelen çocuğa..
    16. Kayıkçı'nın cesedinin yerini kahinler..
    17. Selman'a Rusya'dan dev destek
    18. Akşener'in seçim planını değiştirdi!
    19. Ricardo Quaresma hezimet sonrası isyan..
    20. Bu kez tarih verildi... Müjde gibi..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!