0553 313 94 23

Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

Konya’da su ürünleri av yasağı döneminde gölde avladığı balıkla fotoğraf çektirip bunu kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan kişiye bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Yasak dönemde avladığı balıkla çektiği fotoğrafı paylaşınca cezayı yedi

Konya’da su ürünleri av yasağı döneminde gölde avladığı balıkla fotoğraf çektirip bunu kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan kişiye bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri av yasağının uygulandığı Beyşehir Gölü’nde Mayıs ayı içerisindeki yasak dönemde sazan balığı avı yapıp bu balığın görsellerini, eline avını yaptığı bir sazan balığını da alarak fotoğraf çektirdikten sonra kişisel sosyal medya hesabından paylaşan H.A.K.’nin bu yasadışı av faaliyeti, merkezi Konya’da bulunan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na şikayet konusu edildi. Federasyon tarafından durumun Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ihbar edilmesi üzerine kişisel sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü’nde av yasağının sürdüğü25 Mayıs 2019 tarihinde “yine rahat durmadık” yazısını ekleyerek avını yaptığı sazan balığıyla çektirdiği fotoğrafı ve diğer balıkları paylaştığı saptanan H.A.K.’ye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.


H.A.K.’nin, yaptığı paylaşımdaki yorumlar kısmında kendisini “yakalanma ha, sazanda av yasağı var” diye uyaran takipçisine ise, ‘burada yasak yok Konya Beyşehir’ sözleriyle cevap verdiği görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak
    1. İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması..
    2. Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş..
    3. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    4. Hatay'da otomobildeki patlama
    5. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    6. Hayvan üreticilerine müjde
    7. Bodrum’da korkutan yangın
    8. Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar..
    9. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    10. Vali Köşger’den spor talimatı
    11. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    14. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    15. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    16. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    17. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    18. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    19. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    20. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?