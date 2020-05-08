Yasak dinlemeyip sokağa çıkan vatandaşlardan 'pes' dedirten savunmalar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için “Evlerinizde kalın” çağrılarına rağmen İstanbul’da binlerce vatandaş dün de sokakları doldurdu. Gerekçe, “Evde zaman geçmiyor, sıkıldık!” oldu.

Her zaman kalabalık olan Kadıköy sokakları dün sakindi. Bahariye caddesine doğru yoğunluk artmaya başladı. Bit pazarı esnafı Mahmut Yılmaz, “1,5 aydır burası bu şekilde. Önceden ortalama 3-4 bin insan geçerdi. Şimdi günde toplasan 50 kişi ancak geçiyor” dedi.

Yasak dinlemediler

Dün, Zeytinburnu sahilinde yasak olmasına rağmen gezen vatandaşların yanı sıra oturup sohbet edenler de çoğunluktaydı. Evde kal çağrılarına rağmen birçok vatandaş 58. Bulvar’ı doldurdu. Özellikle banka önlerindeki sıralarda sosyal mesafeye uyulmadı. Başka detay ise caddedeki börekçide vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak börek yiyip çay içmesiydi. Cadde üzerinde sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen çocuklar ve 65 yaş üzeri vatandaşların da sokakları doldurdu. Milliyet'in haberine göre, polis ekiplerinin sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşları uyarısına ise aldırış eden yoktu.

Eminönü Meydanı’nda gün boyu trafik sıkışıklığı yaşandı. Evden çıkması yasak çocukların etraftaki zabıta ve polislere rağmen alt geçitte ve sahilde dilendi. Tahtakale’de ise neredeyse yürümek zorlaştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Tahtakale’de bulunan bir tarihi kahvecinin önünde oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı tamamen unutuldu.

Bazı vatandaşlar, dışarı çıkma nedenini şöyle anlattı:



Pembe Özer (65): “Ben 65, eşim de 67 yaşında. Bize sokağa çıkmak yasak ama maaşımızı almak için mecburen çıktık. Başvurduk ama eve gelmedi. Hemen evimize döneceğiz. Sadece biz değil ki bir sürü insan çıkmış dışarı.”



Esin Atagören (50): “Deniz havası almak için çıktım. Kapalı ortamda durduğum için canım sıkılıyor. Maskemi sigara içtiğim için çıkardım.”

Orhan Demirtaş (65): “Güneşlenmek ve hava almak için çıktım. Evde zaman geçmiyor. Sıkıldık!”

Ömer Kırdıkaya (64): “Evde duramıyorum. Daralıyorum. Maske kulaklarımı acıtıyor, o yüzden takmıyorum.”



Kemal Demirgen (70): “Dükkanımı açmaya geldim. Mecburen açtım. Kirasını nasıl ödeyeyim. 50 yıldır burada esnafım. Açmazsam çoluk çocuk aç kalır.”



Nizami Bozoklu (65): “Torunum yüzde 96 engelli. Ben de böbrek hastasıyım. Çocuk evde sağa sola saldırıyor. Enerjisini atsın diye buraya getirdim. Bahçelievler’de oturuyorum. Bahçelievler’deki parklar ıslak yağmurdan dolayı.”