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Yasağa rağmen provokasyon! Homolar Taksim’i karıştırma peşinde

Yurtdışı destekli LGBTİ'li sapkınlar İstanbul Valiliği'nin yasaklamasına rağmen bugün saat 17:00'de Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde toplanacaklarını duyurdu. Düzenleyecekleri basın açıklamasından sonra Taksim'in her yerine dağılarak yürüyeceklerini ifade eden homolar, devletin yasağına meydan okudu.

30 Haziran 2019 Pazar 10:59
Yasağa rağmen provokasyon! Homolar Taksim’i karıştırma peşinde

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Onursuzların uzun süredir hazırlığını yaptığı 27. 'Onur' Yürüyüşü bugün saat 17:00'de Taksim'de düzenlenecek. LGBTİ'li sapkınlar bir basın açıklaması duyurusu yaptı. "27. LGBTİ Onur Yürüyüşümüz için saat 17:00'da Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde buluşuyoruz." diyen sapkınlar, yürüyüş yasağına meydan okuyarak, "Basın açıklamamızı yaptıktan sonra önce Taksim'in tüm sokaklarında yürüyerek dans edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sapkınlar devlete meydan okuyacak cesareti nereden alıyor?

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajla desteklerinin ibnelerle olduğunu söylemişti. 'İnsan hakları herkes içindir." diyen AB Delegasyonu, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"As Pride Week begins, together with a number of like minded Embassies in Ankara, we express support for LGBTI people, too often still victims of discrimination around the globe. Let this week be one of unhindered pride for everyone. Human rights for all."

"Onur Haftası başlarken Ankara’da benzer görüşteki bazı elçiliklerle birlikte, hala dünyada büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz. Bu hafta herkes için engelsiz bir onur haftası olsun! İnsan hakları herkes içindir."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:59
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 27. LGBTİ Onur Yürüyüşü
  4. Taksim

YORUM YAZ

  • AylinAylin49 dk önce
    Basit bu i.neleri kökünden sünnet edin sorun biter.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Siz de, Onur mu Var ki Yūrūyūşūnū Yapıyorsunuz?Onursuz Şerefsiz Sapkınlar. Bunlara Devlet,Bedava Uçak Bileti Verip, Geri Dönmemek Şartıyla Hepsini Avrupa ya, Destekleyen Şerefsizlerin Ūlkesine Yollasın. Orada İstedikleri Kadar Yūrūsūnler. Özgūr Avrupa da.
  • BozkurtBozkurt1 sa önce
    Şehitler ve evliyalar şehri istanbulda eğer oraya gelirlerse ben de onları gevşetmek için ordayim
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Bunlara gram açınmasın.agız göz dalınsın.bu ülkenin toprağında bunlara izin yok
  • HalitHalit1 sa önce
    Chpķk lılar koşun tam size göre bir toplantı hemen sahip çıkın nasılsa alayınız i.ne.

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