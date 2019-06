Yasağa rağmen provokasyon! Homolar Taksim’i karıştırma peşinde

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Onursuzların uzun süredir hazırlığını yaptığı 27. 'Onur' Yürüyüşü bugün saat 17:00'de Taksim'de düzenlenecek. LGBTİ'li sapkınlar bir basın açıklaması duyurusu yaptı. "27. LGBTİ Onur Yürüyüşümüz için saat 17:00'da Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde buluşuyoruz." diyen sapkınlar, yürüyüş yasağına meydan okuyarak, "Basın açıklamamızı yaptıktan sonra önce Taksim'in tüm sokaklarında yürüyerek dans edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sapkınlar devlete meydan okuyacak cesareti nereden alıyor?

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajla desteklerinin ibnelerle olduğunu söylemişti. 'İnsan hakları herkes içindir." diyen AB Delegasyonu, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"As Pride Week begins, together with a number of like minded Embassies in Ankara, we express support for LGBTI people, too often still victims of discrimination around the globe. Let this week be one of unhindered pride for everyone. Human rights for all."

"Onur Haftası başlarken Ankara’da benzer görüşteki bazı elçiliklerle birlikte, hala dünyada büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz. Bu hafta herkes için engelsiz bir onur haftası olsun! İnsan hakları herkes içindir."