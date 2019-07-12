Yasadışı oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı Kırklareli’de yasadışı yollardan oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı.

Kırklareli’de yasadışı yollardan oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi sırasında avlanmanın tamamen yasak olduğu bölgede 19 kişinin olta ile balık avcılığı yaptığı tespit edildi.

Şahıslar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere 1380 sayılı Su Ürünler Kanunu kapsamında tutanak tutuldu.

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