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Yasadışı oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı

Kırklareli’de yasadışı yollardan oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
Yasadışı oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı

Kırklareli’de yasadışı yollardan oltayla balık avcılığı yapan 19 kişiye işlem yapıldı.


Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi sırasında avlanmanın tamamen yasak olduğu bölgede 19 kişinin olta ile balık avcılığı yaptığı tespit edildi.


Şahıslar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere 1380 sayılı Su Ürünler Kanunu kapsamında tutanak tutuldu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
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