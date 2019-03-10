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Sahte pasaport temin eden 3 İranlı yakalandı

Doğu ülkelerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 Mart 2019 Pazar 10:14
Sahte pasaport temin eden 3 İranlı yakalandı

Doğu ülkelerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yurda giren düzensiz göçmenlere ve bazı terör örgütü üyelerine sahte pasaport ve belge temin eden İran uyruklu 3 kişilik şebekeyi takibe aldı.

 

Yaklaşık iki aylık teknik takiple şebeke üyelerini ve bağlantısını tespit eden emniyet ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Beyoğlu’nda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

Operasyonda şebeke elebaşı S.E. ile birlikte S.A. ve G.C. adlı İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan baskında sahte 30 pasaport, pasaport ve evraklardaki işlemlerde kullanılan 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş-çıkış damga kalıbı, 2 dizüstü bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Mart tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

 

İranlı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece “Göçmen kaçakçılığı” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:14
  1. İstanbul
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