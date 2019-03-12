0553 313 94 23

Yasadışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 09:33
Yasadışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi ile yakınlarının 7 milyon 350 bin liralık mal varlığına tedbir konuldu.

 

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Adana ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, bahis oynatan 20, para nakline aracılık eden 4 kişi ile yasadışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişinin de aralarında bulunduğu 114 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 19 bilgisayar, 27 adet cep telefonu, 2 pos cihazı, 31 bin lira nakit para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi.

 

Yasadışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişi ifadelerinin ardından uygulanan 5 ila 20 bin lira arasındaki idari para cezası sonrası serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

 

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli ile yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki 9 lüks dairesi ile 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına tedbir konulduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:33
  1. Mersin
  2. Hatay
  3. Adana
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlı yollar Şırnak’ta kartpostallık görüntüler oluşturdu
    1. Karlı yollar Şırnak’ta kartpostallık..
    2. (Özel) Ağaçta 2 gün mahsur kalan..
    3. Kiraz ve Beydağ’a İZSU’dan 12 yeni..
    4. Fenerbahçe Opet, Savino Del Bene'ye..
    5. Bülent Tezcan ve Ömer Günel..
    6. Osmaneli Kaymakamlığı ilçenin..
    7. Doğu Anadolu’da soğuk hava: Ağrı eksi..
    8. Kazada ağır yaralanan genç hayatını..
    9. Üniversitede çıkan yangın söndürüldü,..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç: “Büyükşehir..
    11. Bafra’da tütün alımları başladı
    12. 14 Mart Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası..
    13. Tarım işçilerinin ortalama günlük..
    14. Küpeli ilk toplantıda dualarla anıldı
    15. Manisaspor taraftarlarından Başkan..
    16. KTO Karatay Üniversitesinden “Erken..
    17. İsmet Özel dua bekliyor
    18. Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
    19. GÜNCELLEME - Avrasya Üniversitesi..
    20. Aracını yayaların üzerine süren kişiye..
    21. Öğrencilerinden Harmancı'ya destek:..
    22. Aktarda satılıyor, kilosu 70 bin TL!
    23. Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında
    24. Eski belediye başkanına "terör..
    25. "Antrenman yapıyor gibiydik"
    26. Helikopter yakaladı! Büyük şaşkınlık..
    27. Piyasa güne artı rezervle başladı
    28. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    29. Borsa, güne yükselişle başladı
    30. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!