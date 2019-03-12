Yasadışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi ile yakınlarının 7 milyon 350 bin liralık mal varlığına tedbir konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Adana ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, bahis oynatan 20, para nakline aracılık eden 4 kişi ile yasadışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişinin de aralarında bulunduğu 114 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 19 bilgisayar, 27 adet cep telefonu, 2 pos cihazı, 31 bin lira nakit para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi.

Yasadışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişi ifadelerinin ardından uygulanan 5 ila 20 bin lira arasındaki idari para cezası sonrası serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli ile yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki 9 lüks dairesi ile 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına tedbir konulduğu bildirildi.