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Yasadışı bahis çetesi operasyonu:28 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen haklarında gözaltı kararı çıkartılan 28 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 07:22
Yasadışı bahis çetesi operasyonu:28 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen haklarında gözaltı kararı çıkartılan 28 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasadışı bahis çetelerine karşı yürüttüğü soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana merkezli İstanbul ve Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zaman baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ise, yasadışı bahis oynatmak ve bahis çetesi kurma suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.



Operasyon kapsamında, 1 lüks daire, 4 otomobil, 1 motosiklet ve 308 banka hesabına polis tarafından el konuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:22
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