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Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?

Gazetemiz okurlarından Fatih Kahraman, "Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:04
Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?

Fatih Kahraman

Hikmetin başı Allah korkusudur.” (Tirmizî; Feyzu’l-Kadir, 3/ 574)

Bazen çözemediğimiz, akıl erdiremediğimiz çok farklı gelişmelerle karşılaşırız da, ne yapacağımızı ve ne diyeceğimizi bilemediğimiz anlar olur. Olup bitene kader mi desek, yanılgı mı desek, gaflet mi desek, ihanet mi desek?

Hikmetin ilim, sır, gaye, fayda, adalet, felsefe demek olduğu, ayrıca kâinatı ve ondaki varlıkların yaratılış gayesini ve faydalarını bilmek gibi manalara geldiği ifade edilmiştir. Kimi zaman şaşırıp da bir anlam veremediğimiz olaylar karşısında; “vardır bunun bir hikmeti” veya “Allah’ın hikmeti böyleymiş, O’nun hikmetinden de sual olmaz” diyerek kaderci bir yaklaşımla meseleye izahat getirip kendimizi teselli etme yoluna gidiyoruz. Biz bunu böyle yaparken de birilerinin bizimle alay edip etmediğinden emin değiliz.

Tekrar konumuzla ilgili kavrama dönersek: Öncelikle “Hikmet” kelimesinin ‘hüküm’ kelimesinden türetilmiş olup, ıslah maksadıyla bir şeye engel olmak, iyiliğin elde edilmesine çalışmak, idare etmek, hükmetmek, tahakküm etmek demek olduğunu görüyoruz. Buradaki hâkim, iyiliğin temini için kötü bir şeye engel olmaya karar veren kişidir. Ayrıca ilim ve derin kavrayış sahibi olmaktır. Bu anlamda insanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatıdır. Kur’an’da ‘peygamberlik’ anlamında da kullanılmıştır hikmet. Diğer bir anlamı ‘faydalı ilim tahsil etmektir’.

Başka bir anlamı da, Ahlak, edep ve nasihatlere ilişkin sözlerdir. Elhasıl “hikmet, inancın gereği olarak edinilmiş bilgilerin eyleme geçirilen davranış kurallarıdır” denilmiştir.  İşte bu çerçevede konuyu ele aldığımızda toplumda ıslah etmek yerine ifsadın, iyilik ve hayrın elde edilmesi yerine kötülük ve şerrin, faydalı ilim yerine belki de çoğu dünya ve ahirette hiç işe yaramayacak olan bilgi kırıntılarının tezahürlerine tanık oluyoruz.

Biz bugünün insanları ve inanmışları olarak yitiğimiz olan hikmeti arayıp bularak gereğince bir hayat süremezsek sorunlarımız asla bitmeyecektir.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:04
  1. Fatih Kahraman
  2. Tirmizî
  3. ilim
  4. gaflet
  5. Kur’an

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