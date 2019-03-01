EDİRNE (AA) - Bulgaristan'dan 1989 yılında Türkiye'ye göçen soydaşların göç fotoğrafları "Göçün Orta Yeri Hüzün" adıyla sergileniyor.

Dönemin baskıcı rejiminden ve asimilasyondan kaçan Bulgaristan'da yaşayan soydaşların Türkiye'ye göçlerini gazeteci kimliğiyle görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan'ın fotoğrafları Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Sergiyi 30 yıl önce yanlarında 1 yaşlarındaki oğullarıyla göç eden Basri Öztürk de (56) gezdi.

Duygulandığı gözlenen Basri Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1989 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in büyük gruplar halinde, her şeyini geride bırakarak göç ettiğini belirtti.

Öztürk, serginin kendisini o dönem yeni mezun olmuş bir diş hekimi olarak ailece çektikleri çilelere götürdüğünü ve hüzünlendiğini ifade etti.

Behiç Günalan da 1989 göçünün Cumhuriyet tarihinin en büyük göç dalgalarından biri olduğunu söyledi.

Göç denilen olgunun aslında bir "sürgün" olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden Günalan, "O yıllarda soydaşlarımız zorunlu olarak ülkenin dışına çıkartıldılar. Ben o yıllarda bir gazeteci olarak o travmayı yaşayan biriyim. Bu olay yaşandığında ve günümüze kadar hep şunu düşünüyorum. Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Orta Doğu'dan insanlar ülkemize geliyor ve onların dertleriyle dertleniyoruz. Acaba biz zor bir durumda kalsak nereye gidebiliriz? Gidebilecek bir yerimiz olduğunu sanmıyorum. O yüzden yaşadığımız topraklara sahip çıkmalıyız. Her fırsatını bulduğumuzda secde edip toprağı öpmeliyiz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 1989 yılında kendisinin de göçle gelenlerin kayıtlarını tutmakla görevli olduğunu ifade ederek, ne zaman bir Bulgaristan Türkü görse göç sırasında yaşananları tekrar hatırladığını belirtti.

Günalan'ın yaklaşık 30 fotoğrafının yer aldığı sergi 17 Mart'a kadar açık kalacak.



