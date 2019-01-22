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Yaşadığı korkuyla şehri terk etti! Define ararken cin çarptı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 34 yıl önce yaşanan olayda, arkadaşlarıyla birlikte define ararken cin tarafından çarpıldığını iddia eden M.S., olayın ardından şehri terk ettiğini ve bir daha da dönmediğini anlattı.

22 Ocak 2019 Salı 21:54
Yaşadığı korkuyla şehri terk etti! Define ararken cin çarptı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 34 yıl önce yaşanan olayda, arkadaşlarıyla birlikte define arayan M.S.'yi iddiaya göre cin çarptı.

Başına gelen olayla hayatının şokunu yaşayan M.S., yaşadığı şehri terk ederek İstanbul'a yerleşti.

İnanılması güç olayı anlatan M.S., şu ifadeleri kullandı:

"1985 yılının Temmuz ayıydı. Arkadaşlarla birlikte daha önceden konuştuğumuz gibi kazı yapacağımız yere gittik. Ne kadar sürer, nasıl olur, tahmin edemiyorduk. Elbistan'da oturan bir hocayla haberliydik, daha önce bu işi onunla konuşmuştuk, Maravuz'da kazı yapacağız diye. Mümkün olursa kazıya hoca da götürülür, hoca okur üfler. Hoca uzaktan okuyordu. Neyse başladık kazmaya, bayağı indik. Dördüncü gün oldu toprak çıkarıyoruz, biri ayağımdan tuttu. Bir döndüm, döner dönmez yüzüme tokadı yedim. Kendimi kaybetmişim, zor attım kendimi dışarı."

Yaşadığı şokun etkisiyle kaçmaya başladığını anlatan M.S., "Ne dediğimi falan bilmiyorum ben o anda. Arkadaşlar da korktu ama benim kadar değil. Dur durak bilmiyorum, hemen gidelim dedim arkadaşlara. Takımları falan bırakıp çıktık." ifadelerini kullandı.

'Gurbete çıkmaya karar verdim'

Ertesi gün şehri terk etmeye karar verdiğini anlatan M.S., "Gurbete çıkmaya karar verdim. Bekardım zaten evli de değildim. Çalışmaya gidiyorum diye İstanbul'a geldim. Kimseye de anlatamadım o olayı. O gün yanımda olan arkadaşlarım dışında kimseye demeden İstanbul'a geldim. Burada iş güç derken yıllarımız geçti kaldık ama hiç unutamıyorum o olayı." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:54
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