Yasa tasarısı hazırladılar... NATO aleyhinde paylaşım yapana ceza

Arbejderen'in haberine göre cezanın koşulu olarak NATO karşıtı paylaşımın "yabancı istihbarat servisi kaynaklı" olması gösteriliyor. Ceza unsurunun nasıl tespit edileceği ise netlik kazanmış durumda değil.

Danimarka hükümeti, "Rusya tehdidi" sebebiyle "dış tehdidin arttığını" öne sürerek, bunu NATO'nun eleştirilmesine karşı gerekçe olarak gösteriyor.

Vesteergard: adalete güven sarsılır

Ceza unsurunun tespitindeki ve kapsamındaki boşlukların uygulamada sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden hukuk profesörü Jørn Vesteergard, yasanın adalete güvensizliğe sebep olacağını ve uygulanmasında zorluklar olacağını belirterek yasaya karşı çıkıyor.

Taslak yasa Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada NATO'nun eleştirilmesini engellemeyi amaçlıyor.