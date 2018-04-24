Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 387 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 168 kişi yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 142, Türkiye'den ise Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 77 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA