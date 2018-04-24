Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 387 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan bin 387 kişinin yakalandığını açıkladı.

24 Nisan 2018 Salı 18:21
Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 387 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 168 kişi yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 142, Türkiye'den ise Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 77 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:21
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Yunanistan
  4. Genelkurmay Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    1. Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    2. PKK'ya şok! Gri listedeki terörist..
    3. Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev..
    4. Bülent Arınç, AK Parti Genel..
    5. Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale:..
    6. FETÖ'nün askeri yapılanmasına 14..
    7. "Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"
    8. AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim..
    9. Türkiye onun cesaretini konuştu! Böyle..
    10. Fenerbahçe'ye kötü haber! PFDK'ya...
    11. UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı..
    12. Teröristbaşı Gülen'den cezaevindeki..
    13. Antalyaspor'un "Eto'o" tepkisi bitmiyor
    14. Şişli'de korkutan yangın
    15. 2. Avrupa İslamofobi Zirvesi..
    16. Yok böyle turist! Arabalarını tatile..
    17. Anatolium Marmara Projesi 180 milyon..
    18. Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını..
    19. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidine..
    20. FETÖ'cüler kayaya çarptı!
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü