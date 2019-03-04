Yasa dışı sınır geçişine müdahale Türk Silahlı Kuvvetlerince yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, sınır ötesi ve yurt içindeki operasyonların yanında, TSK hudut birlikleri sınır bölgelerinde de etkin kontrollerini sürdürüyor. Mehmetçik rutin devriyelerinin yanı sıra sınır fiziki güvenlik sisteminin sunduğu teknolojik yeteneklerle, hudutlardaki her türlü yasa dışı olaya anında müdahale ediyor.

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü bölgesinde dün gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında şüpheli bir araca yapılan müdahale sonucunda, biri kadın 11 Suriyelinin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şahısların, kolluk kuvvetlerine teslim edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığının kontrol edildiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.