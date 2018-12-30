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Yasa dışı geçiş için bot şişirirken yakalandılar

Kuşadası ilçesinde 43 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmak için lastik bot şişirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

30 Aralık 2018 Pazar 23:38
Yasa dışı geçiş için bot şişirirken yakalandılar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen ile kaçışı organize eden 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde lastik bot şişiren M.B.A. (38) ile Ö.U'yu (37) gözaltına aldı.

Bölgeye yakın bir yerde Suriye uyruklu yurt dışına çıkmak için denize açılmayı bekleyen 43 düzensiz göçmen de yakalandı. Lastik bot şişiren iki kişinin yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:38
  1. düzensiz göçmen
  2. Organizatör
  3. tutuklama

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