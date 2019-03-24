0553 313 94 23

Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon liralık lüks otomobilleri

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda darbe vurulan Riber Ö.

24 Mart 2019 Pazar 10:13
Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon liralık lüks otomobilleri

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda darbe vurulan Riber Ö. liderliğindeki yasa dışı bahis çetesinin 2.1 milyon liralık 21 lüks otomobiline devlet el koydu.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elemanlarını takip etti. Yapılan takipte çete liderinin Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. (44) olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye’de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığını, Adana’da 3 kardeşinin işi organize ettiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. 800 polis eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.


Bahis çetesinin ise liderliğini yapan Riber O.’nun (44) KKTC’de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.’nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.


Günlük kazancı 400 bin lira olan Riber Ö.’nün de dolandırıldığı ortaya çıktı.


Öte yandan, savcılık talimatıyla el konulan ve piyasa değeri yaklaşık 2.1 milyon lira olan 21 lüks otomobil de Adana Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Söz konusu araçlar, burada ‘lüks bir otogaleri’yi andırdı.


Gözaltına alınan şüphelilerden Riber Ö., Ali ve Serkan İ. kardeşlerle birlikte 34 kişi tutuklandı; 16’sı savcılık ifadesi, 61’i de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.


Çetenin ayrıca 34 milyon 911 bin 500 lira değerindeki 23 taşınmazına da el konulmuştu. Para transferi için kullanıp, sahiplerine 5 bin lira aylık maaş bağlayan çetenin, kullandığı bin 520 hesabın sadece 278’inde 34 milyon 240 bin liralık bir hareketlilik tespit edilmişti. Çete üyelerine ait olan 5 ayrı bankadaki 824 hesaptan 726 bin 500, evlerinden de 142 bin 500 lira olmak üzere toplam 869 bin lira nakit para çıkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans
    1. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    2. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    3. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    4. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    5. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    6. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    7. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    8. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    9. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    10. Fıstık çamının geleceğine imza
    11. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    12. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    13. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    14. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    15. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    16. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    17. Ankara Cumhur dedi
    18. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    19. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    20. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    21. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    22. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    23. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    24. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    25. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    26. Kirası 822 milyon euro
    27. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    28. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    29. KTO Başkanı Gülsoy: “ÖTV ve KDV..
    30. İstanbul’a atık yakma ve enerji üretim..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak