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Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi gözaltına alındı

Yılbaşından bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, bin 151 şüpheli yakalanırken, 31 milyon 859 bin 78 liraya da el konuldu- Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye, 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulandı- Yurt içinden yayın yapan 104 internet sitesi ve toplu SMS hizmeti sağlayan 25 şirket hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı

21 Aralık 2018 Cuma 16:48
Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, yılbaşından bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, bin 151 şüphelinin yakalandığı, 31 milyon 859 bin 78 liraya da el konulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yasa dışı bahis konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, yılbaşından bugüne kadar yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik yapılan çalışmalarda, bin 151 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 31 milyon 859 bin 78 liraya ve 3 araca el konuldu.

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye ise 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 365 bahis sitesine ilişkin bilgiler, siteye erişimin engellenmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına gönderildi.

Yurt içinden yayın yapan 104 internet sitesi ve toplu SMS hizmeti sağlayan 25 şirket hakkında da yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılıkta kullanıldığı tespit edilen bin 220 banka hesabına ilişkin bilgiler, gerekli işlemlerin yapılması için MASAK ve ilgili birimlere gönderildi.

- 2017'de bin 809 şüpheliye gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca geçen yıl yasa dışı bahisle ilgili yapılan çalışmalarda da bin 809 şüphelinin yakalandığı, 6 milyon liraya el konulduğu hatırlatıldı.

Ayrıca geçen yıl yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bin 19 bahis sitesine ilişkin bilgilerin, siteye erişimin engellenmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına gönderildiği, yurt içinden yayın yapan 165 internet sitesi ve toplu SMS hizmeti sağlayan 80 şirket hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle adli işlem yapıldığı belirtildi.

Yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferinde kullanıldığı belirlenen bin 451 banka hesabına ait bilgilerin, gerekli işlemlerin yapılması için MASAK ve il birimlerine gönderildiği bildirildi.

Geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 320 kişiye 1 milyon 753 bin 71 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

- Yasa dışı bahis siteleri yurt dışından yönetiliyor

Yasa dışı bahsin kanunsuz olduğu ve ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiği vurgulanan açıklamada, yıllık cirosunun 50 milyar lira olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis sitelerini yöneten örgütlerin üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında bulunduğu ve bu sitelerin yurt dışındaki servis sağlayıcılardan yayın yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yasa dışı bahis konusunda, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesinde yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayanların, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin ülkemizden oynanmasına imkan sağlatanların, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık edenlerin, yasa dışı bahis sitelerini teşvik edici reklam yapanların 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları, ayrıca yasa dışı bahis oynayan kişilerin 5 bin-20 bin Türk lirası arasında idari para cezasına çarptırılacakları belirtilmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak, yasa dışı bahis oynatan ve buna aracılık ederek devleti zarara uğratan bu tür kişi veya kişiler ve benzeri yasa dışı oluşumlar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.​​"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:48
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
  3. yasa dışı bahis

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