0553 313 94 23

Yasa dışı bahis oynayan kişiye 7 bin 178 lira ceza

Sinop’un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişiye 7 bin 178 lira ceza kesildi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Yasa dışı bahis oynayan kişiye 7 bin 178 lira ceza

Sinop’un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişiye 7 bin 178 lira ceza kesildi.


Alınan bilgiye göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkeli ilçesinde yasa dışı sitelerde bahis oynadığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan A.Ö.’ye (35) 7 bin 178 lira para cezası kesildi.


Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar, yasa dışı bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişilere de 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor.


Kanunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde ve internet sitelerinde oynatılan bahisler "yasa dışı bahis" kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu
    1. (Özel) Motosikletten savrulan polis,..
    2. Osmangazi’de su kesintisi
    3. Eski Bakan Çelik’in acı günü
    4. Evlerine tarladan geçerek..
    5. Milli bisikletçilerden Eskici’ye..
    6. Zonguldak’ta otomobil ile kamyon..
    7. Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi..
    8. Tokat’ta 3 ahır küle döndü
    9. Sağlık personeli alımı arama sonuçları..
    10. İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    11. Plastik fabrikasında korkutan yangın
    12. BAE Prensi Şeyh Halid, Londra'da öldü
    13. Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı
    14. Cemiyet’ten BİK Çorum Şubesi’ne veda
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
    16. "Demirören Medya Grubu'nun el..
    17. Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit..
    18. Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef..
    19. Kanalizasyon hattı döşeme çalışması..
    20. "Bin Selman demokrasiden korkuyor ve..
    21. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde..
    22. Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor
    23. 4. İstanbul Tasarım Bienali Belçika'da
    24. Vali Ünlü, başarılı sporcuyu..
    25. Babaanne ve torununun başı hırsızlarla..
    26. Manisa'da şüpheli ölüm
    27. Rusya'ya büyük şok! 14 asker hayatını..
    28. Rus denizaltısında yangın: 14 denizci..
    29. Karabük’te ‘Mahalle Huzur..
    30. Kemer’de ırmak temizliğine başlandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız