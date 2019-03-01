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Yasa dışı bahis örgütünün şematik yapısının FETÖ benzerliği

Ankara merkezli 13 ilde internette yasa dışı bahis oynatan suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 10:08
Yasa dışı bahis örgütünün şematik yapısının FETÖ benzerliği

Ankara merkezli 13 ilde internette yasa dışı bahis oynatan suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Çetenin şematik yapısının FETÖ terör örgütüne benzerlik göstermesi dikkat çekti.


Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliğince yapılan araştırma sonucunda 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a karşı gelerek sahte ve yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyona çok sayıda Özel Harekat polisi de katıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.



Kripto haberleşme programı kullanmışlar


Hücre tipi yapılanma şeması içerisinde birbirleri ile kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programları yardımıyla haberleşen zanlıların yasa dışı bahis oyunlarında gözlerine kestirdikleri kişilerin paralarını üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi Ü.D, yabancı uyruklu Y.D.M.V. ve S.I. ile birlikte T.B, A.U.G, N.K, B.N, M.G, S.S, Ö.B, O.O, B.H, M.Ş, M.K, N.G, K.G, O.G, E.G, B.T, D.Ç. ve A.K.Ö. gözaltına alındı. Zanlılardan M.G.’nin özel bir televizyonda program yaptığı ve örgüt içerisinde “Hazine Müdürü” olarak bilindiği belirlendi. Örgüt bünyesinde “saha elemanları” olarak isimlendirilen üyelerin ATM cihazlarından cep telefonu uygulamaları yardımıyla QR kod yöntemi kullanarak kartsız işlemle paraları çektiği belirlendi. Toplanan paraların zırhlı araçlarla il sorumlularına gönderildiği ve toplanan milyonlarca paranın en son İstanbul’a aktarıldığı tespit edildi. Örgütün İstanbul üyelerinin döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak illerden gelen bu paraları altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri ve İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta’da kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi.



Örgüt elebaşı hem Türkiye hem İngiltere vatandaşı


Örgüt elebaşı A.U’nun 100’den fazla illegal bahis sitesiyle komisyon karşılığı anlaştığı, "tempobet.com, iddaatahmin.com, anadolubahis.com, tipobet.com, sultanbet.com ve akcebet.com" isimli internet sitelerini yönettiği de ortaya çıktı. A.U’nun kripto para transferi için şirket açtığı ve ilgili şirketin de dikkat çekmemek ve kurumsal bir yapısı olduğuna inandırmak için Türkiye’deki bir spor kulübüne sponsorluk başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Örgüt elebaşı A.U’nun İngiltere vatandaşlığına sahip olduğu ve oradaki isminin “Steve” olduğu da anlaşıldı.


Paravan siteler aracılığıyla yurt dışına 340 milyon dolar aktaran örgütün ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları da polis ekipleri tarafından incelendi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin Türkiye’de 105 milyon 995 bin lira mebladaki tüm mal varlıklarına el konuldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:08
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