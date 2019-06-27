Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılmasına liderlik eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait lüks araç ve paralara el konuldu.

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