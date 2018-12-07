0553 313 94 23

Yasa boğan ölüm... Rektör bilgi aldı

Yaklaşık 2 gündür Bingöl’de haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel’in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

07 Aralık 2018 Cuma 06:01
Yasa boğan ölüm... Rektör bilgi aldı

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel’e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi. İhbarla Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde bulunan Güzel’in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rektör bilgi aldı

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzelin, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güzelin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel’in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel’in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:01
  1. Kahramanmaraş
  2. Malatya
  3. Bingöl
  4. bingöl
  5. Felsefe Bölümü
  6. Mehmet Güzel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın beklediği karar bugün açıklanacak!
    1. Dünyanın beklediği karar bugün..
    2. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    3. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    4. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    5. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    6. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    7. Havalimanında hırsızlık operasyonu.....
    8. Başkentte trafik kazaları
    9. Orduya serbest atış izni! Uyarmadan..
    10. 'Trump için özür diliyoruz'
    11. Tartışmalara son noktayı koydu:..
    12. Suudi Arabistan yaşanan olayı..
    13. 'Rüşvet' istedi suçüstü yakalandı
    14. BMGK'dan ABD'nin karar tasarısına ret
    15. Yasa boğan ölüm... Rektör bilgi aldı
    16. İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Çok..
    17. Başkentte çıkan yangında 10 kişi..
    18. Trump'ın Nauert'i "BM Daimi..
    19. Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın
    20. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi