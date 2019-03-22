0553 313 94 23

Yaş meyve sebze satan 24 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından Ankara İstanbul ve Antalya’da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

22 Mart 2019 Cuma 17:15
Yaş meyve sebze satan 24 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından Ankara İstanbul ve Antalya’da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.


Rekabet Kurulu 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla Ankara İstanbul ve Antalya’da faaliyet gösteren şirketlere soruşturma açıldı.


Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:


Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri, Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti., Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti., Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:


"Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti., Fahrettin Bakırcı, Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti., Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti., Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Süleyman Beğenilmiş."



"Ankara’da 7 şirkete soruşturma"


Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:


Adnan Coşkun Ticaret, Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti., Harun Acıelma, MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Muharrem Bayan, Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti."



"Antalya’da 3 şirkete soruşturma"


Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:"Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti., Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa tutuklama
    1. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    2. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    3. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    4. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    5. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    6. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    7. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    8. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    9. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    10. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    11. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    12. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    13. AK Parti'nin Konya mitingi
    14. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    15. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    16. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    17. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    18. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    19. "Her İstanbullunun bir dikili ağacı..
    20. Bozbey: "Projelere Bursalılar’la karar..
    21. Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim..
    22. Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş..
    23. Başkentte esnafı haraca bağlayan çete..
    24. Oy verme işlemi kaçta başlayacak?..
    25. PKK’nın İstanbul’daki hain planı..
    26. Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre..
    27. Ruhsatsız silah satıcılarına operasyon
    28. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    29. Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı..
    30. Uyuşturucuyu battaniye ve kilimlerin..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev