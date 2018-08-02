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İbrahim Özlem Koçer Kimdir? Tümamiralliğe terfi eden İbrahim Özlem Koçer nereli?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında tümamiralliğe terfi ettirilen İbrahim Özlem Koçer Kimdir? İşte Son YAŞ kararları ve YAŞ terfileri

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:22
İbrahim Özlem Koçer Kimdir? Tümamiralliğe terfi eden İbrahim Özlem Koçer nereli?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında tümamiralliğe terfi ettirilen İbrahim Özlem Koçer Kimdir? İşte Son YAŞ kararları ve YAŞ terfileri

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yapılan terfilerin bir kısmını açıkladı. İbrahim Kalın, terfi alan bazı isimleri şöyle açıkladı: "30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general ve amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general-amiralliğe yükseltilmiştir. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 12 general-amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 244 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe, İbrahim Özlem Koçer tümamiralliğe, Rafet Dalkıran tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir."

 

2018 YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri! YAŞ kararları emekli olanlar TSK terfi listesi 2018

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:22
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