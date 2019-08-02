YAŞ kararlarında terfi alan bazı isimler dikkat çekti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla mevcut askeri yapının birlikteliğinin korunmasının ve gerçekleştirilen nöbet değişiminin muhtemel operasyonlara olumlu yansıması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat etkinliğini daha da artırmasına destek olması açısından atama kararlarına ilişkin çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan YAŞ’da alınan kararlar çerçevesinde, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. Kararlarla birlikte, bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.

YAŞ kararları çerçevesinde terfi alan isimler arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür ve 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın da yer aldı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığını yürüten Tuğgeneral İsmail Üner de terfi alan isimlerden oldu. Hava Kuvvetleri Karargahındaki önemli isimlerden olan İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Ali Serin 30 Ağustos’tan itibaren bir üst rütbeye yükseltildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin baskıları neticesinde görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" çerçevesinde, üniformalarına yeniden kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta Tuğgeneral oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfi alanların arasında, FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanan bazı isimler de bulundu. Bunların arasında Kurmay Albaylar Özgür Özcan Altunbulak, Mehmet Emre Sezenler, Erhan Aydın, Rafet Oktar, Refik Levent Tezcan bulundu. FETÖ’nün başka bir kumpası olan Askeri Casusluk Davası’nda 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Aaskeri Şura kararıyla tümamiralliğe yükseltildi.

Terfi alan tek Korgeneral

Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar çerçevesinde terfi eden bir diğer isim Tümgeneral İrfan Özsert oldu. Bu sene gerçekleştirilen Şura’da, korgeneralliğe yükseltilen tek tümgeneral olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Özsert, son dönemdeki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Balyoz davasında 31 ay cezaevinde kaldı

Kara Kuvvetlerinde terfi alan bir diğer komutan olan Tuğgeneral Bahtiyar Ersay "Balyoz" davasında 31 ay cezaevinde kaldı. Ersay, Çukurca’daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı sırasında terörle mücadelede birçok önemli operasyonda görev aldı. Görev süreleri uzatılan korgeneraller arasında, en kıdemlilerden olan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak yer aldı.

Dört yıldızlı iki isim emekli oldu

Geçtiğimi yıl görev süresi bir sene uzatılan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, bekleme sürelerinin ardından emekliye ayrılan iki isim oldu. Genelkurmay Askeri Etüd ve Stratejik Daire Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna "yaş haddi nedeniyle" emekli olurken, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ve Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya rütbe bekleme sürelerini tamamlamalarının ardından emekliye sevk edildi.

YAŞ kararlarıyla birçok değişiklik olurken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinde bir değişiklik olmadı. Kararlar çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri birer yıl uzatıldı.

Terfi ve atamalarda personelin sicil dosyaları, davranışları, başarı durumları ve performanslarının her zaman önemsendiğini aktaran uzmanlar, YAŞ sonrası yaşanan bu değişim ve mevcut komuta yapısının birlikteliğinin, TSK için harekat etkinliği açısından daha da artırılacağını değerlendirdi. Ayrıca, atama kararlarına ilişkin çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.