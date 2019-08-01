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YAŞ kararları son dakika YAŞ kararıyla kimler atandı?

YAŞ kararları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YAŞ terfi atama kararları listesi gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda terfi ve atama dosyaları ele alındı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Peki YAŞ kararıyla kimler atandı? Kimler terfi etti?

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
YAŞ kararları son dakika YAŞ kararıyla kimler atandı?

YAŞ kararları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YAŞ terfi atama kararları listesi gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda terfi ve atama dosyaları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Peki YAŞ kararıyla kimler atandı? Kimler terfi etti?

YAŞ kararıyla kimler atandı? Kimler terfi etti?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. 14 amiral general bir üst rütbeye yükseldi.

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Kalın, şunları kaydetti:

"Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
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