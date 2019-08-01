YAŞ kararları açıklandı (3) Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi- Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi- Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu

ANKARA (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı. Buna göre, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle: - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral: 1- Abdullah Recep 2- İsmail Serdar Savaş Tümgeneral: 1- Hakan Atınç Tuğgeneral: 1- Ufuk Demirkılıç 2- Celalettin Bacanlı 3- Engin Durak - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Tümamiral: 1- Hasan Nihat Doğan - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral: 1- Nihat Kökmen 2- Yılmaz Özkaya Tümgeneral: 1- Ali Çetinkaya Tuğgeneral: 1- Ahmet Biçer 2- İmdat Bahri Biber 3- Ersin Eser Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle: - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral: 1- Gürsel Yüz Tuğgeneral: 1- Erdoğan Baykal 2- Ali Ucarı 3- Orhan Aksoy 4- Hançeri Sayat 5- Erdal Şener 6- Süleyman Ertızman 7- Özgür Tör 8- Tevfik Erkan Olgay 9- Sırrı Yılmaz 10- Nerim Bitlislioğlu 11- Erdem Murat Tatlı 12- Coşkun Kaya 13- İsmail Güzeller 14- Bülent Temizer 15- Turan İnan 16- Mustafa Yaşar Arslanhan 17- Hasan Kaymaz 18- Kemal Kırış 19- Mustafa Barut 20- Osman Dirmencioğlu 21- Nadir Gündüz - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Tuğamiral: 1- Bülent Olcay 2- Berker Emre Tok 3- Önder Çelebi 4- Ahmet Tunç Veyisoğlu 5- Cemal Özden Yazıcıoğlu 6- Cemalettin Bozdağ 7- Şafak Duruer - Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Korgeneral: 1- Muhittin Fatih Sert Tuğgeneral: 1- Turan Toker 2- Alpay Aydoğan 3- Murat Islıoğlu 4- Cemal Balıkçı (Bitti)

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