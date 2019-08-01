YAŞ kararları açıklandı (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı: - Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler: 1- Tümgeneral İrfan Özsert Tümgeneralliğe terfi edenler: 1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay 2- Tuğgeneral Sezai Öztürk 3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan 4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut 5- Tuğgeneral Selami Arslan Tuğgeneralliğe terfi edenler: 1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk 2- Albay Hikmet Yokarıbaş 3- Albay Ferat Vural 4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan 5- Albay Sezgin Erdoğan 6- Albay Ahmet Gülmüş 7- Albay Mustafa Koşan 8- Albay Berat Acar 9- Albay Fethi Oltulu 10- Albay Hakan Tunç 11- Albay Salih Büyük 12- Albay Metin Eştürk 13- Albay Osman Akyıldız 14- Albay Hacı Halil Osma 15- Albay Ali Fuat Arıkan 16- Albay Halil Ünver 17- Albay Zekeriya Yalçın 18- Albay Oğuz Baykal 19- Albay Mehmet Zeki Eren 20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş 21- Albay Adem Çakır 22- Albay Mustafa Üstün 23- Albay Mehmet Avcıoğlu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler: 1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tuğamiralliğe terfi edenler: 1- Albay Özgür Özcan Altunbulak 2- Albay Mehmet Emre Sezenler 3- Albay Erhan Aydın 4- Albay İmran Alparslan Demirbilek 5- Albay Nihat Baran 6- Albay Rafet Oktar 7- Albay Refik Levent Tezcan 8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan 9- Albay Fuat Gedik 10- Albay Hüseyin Sami Uyar 11- Albay Ramis Akın - Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler: 1- Tuğgeneral Erdoğan Gür 2- Tuğgeneral İsmail Günaydın 3- Tuğgeneral İsmail Üner 4- Tuğgeneral Kutlay Demir 5- Tuğgeneral Ali Serin 6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz 7- Tuğgeneral Selçuk Aygün Tuğgeneralliğe terfi edenler: 1- Albay Ender Kartal 2- Albay Gürel Özusta 3- Albay Gökhan Ergün 4- Albay Aziz Adalı 5- Albay Ertunç Ertufanlı 6- Albay Durmuş Aydemir (Sürecek)

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