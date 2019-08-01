YAŞ kararları açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları yayımlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı. YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Metin Gürak

Tümgeneraller:

1- Veli Tarakcı

2- Erhan Uzun

Tuğgeneraller:

1- Tevfik Algan

2- Halil Soysal

3- Sıtkı Varlı

4- Göksel Sevindik

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- Aydın Şirin

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Aydın Eken

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

(Sürecek)



