Yaş fındık 15 liradan tezgahlarda

Ordulu fındık üreticileri, topladıkları çerezlik fındıkları, Karadeniz Sahil Yolu kenarında satışa çıkartıyor.

Ordu’da resmi fındık hasat tarihine sayılı günler kala, sahil kesimlerindeki bazı üreticiler mahsullerini toplamaya başladı. Bayram tatili öncesi memleketlerine dönen ve Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanan bazı insanlar için ise üreticiler, çerezlik topladıkları fındıkları satışa sunuyor. Üreticiler, yaş kabuklu fındığın kilogramını 15, kabuksuz fındığın kilogramını ise 20 TL’den satıyor.

Tezgah üzerine bahçelerinden topladıkları yaş fındığı satışa çıkartan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turist vatandaşlara satış yaptıklarını belirtiyor. Yol kenarında yıllardır satış yaptıklarını belirten üreticiler, geçim kaynağı olan fındığı bu şekilde azda olsa piyasaya sürdüklerini söyledi.

Her yıl sezon başlamadan önce erkenden çerezlik fındık toplayarak yoldan geçen insanlara satış yaptıklarını belirten Coşkun Çarkçı, “Her sezon öncesi bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Şu an hasat dönemi başlamadı ama biz burada özellikle yoldan geçen vatandaşlar için satış yapıyoruz. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımıza satış yapıyoruz. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor” dedi.

Çarkçı, kabuklu yaş fındığın 15, kabuksuz yaş fındığın kilogramının ise 20 liradan satıldığını söyledi.