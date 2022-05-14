Yaş çay alım fiyatı ne kadar? 2022 Yaş çay kaçtan alınacak? Yaş çay taban fiyatı ne kadar?

Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yaş çay taban fiyatlarına ilişkin olarak, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." diyen Erdoğan, "Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yaş çay alım fiyatının 6 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. 2022 yılı için yaş çay alım fiyatı 6,70 TL olarak tespit edildi.