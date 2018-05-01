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Yarkadaş CHP'li seçmene adeta yalvardı: Tatile gitmeyin!

CHP, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için halen aday çıkarabilmiş değil. Parti içerisindeki bu kaotik durum devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'dan CHP'lilere "tatile gitmeyin" çağrısı geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:05
Yarkadaş CHP'li seçmene adeta yalvardı: Tatile gitmeyin!

 YENİAKİT.COM.TR - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemedi. Meral Akşener’in başını çektiği İYİ Parti ve Saadet Partisi ile çatı aday konusunda ittifak kurmaya çalışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Akşener kendisinin aday olacağını açıklarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. CHP’de ise henüz bir isim üzerinde karar kılınmış değil. Parti içerisinde aykırı sesler yükselirken CHP’liler çareyi seçmenin tatile gitmemesinde buldu.

SEÇMENE 'TATİLE GİTMEYİN!' BASKISI

Girdiği her seçimi kaybeden ve 24 Haziran’daki seçimleri de kaybedeceğini anlayan CHP seçmenine tatile gitmemeleri konusunda sürekli baskı yapıyor. Halk TV’de bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş CHPli seçmene "Tatilinizi erteleyin." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyen Yarkadaş, "İkinci tur yasaya göre 8 Temmuz'da yapılacak. Herkes tatil planını 8 Temmuz'dan sonrasına yapsın. Efendim biletim yandı, tatilim yandı. Yansın kardeşim. Türkiye mi yanacak, bizim biletimiz mi yanacak? Burada bir tercih yapacağız." dedi. 

Seçimlere katılımın artmasını isteyen Yarkadaş, "Kardeşim sandığa gideceksin. Sandığa gitmezsen şikayet etme hakkın da kalmıyor. Siyasetçiler süperman değil ki." ifadesini kullandı.

CHP'Lİ SEÇMENİN UMUDU YOK

Her seçimde kaybetmeye alışan CHP seçmeni ise 24 Haziran’daki seçimlerden de ümidini kesti. Daha Cumhurbaşkanı adayını beliryememiş olan CHP’den gelen"Tatile gitmeyin" baskısına rağmen CHP’li seçmenin yaz sezonu olması dolayısıyla seçim döneminde tatilde olacağı tahmin ediliyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:05
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. Barış Yarkadaş

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