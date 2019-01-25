Yarıyıl tatilinde spor keyfi





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Okullarda 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması, birçok öğrencinin ilgilendiği branşların salonuna gitmesine de fırsat sağladı.

Ders ve sınavların baskısını sporla atmak isteyen öğrenciler, tatillerinde spor salonlarına giderek hem antrenman yapıyor hem de arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Tatillerinde boş zamanlarını evde geçirmek istemeyen öğrenciler, spor salonlarında branşlarına yönelik antrenmanlarla fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sürdürüyor.

Cimnastikle ilgilenen 9 yaşındaki Elif Cansu Salmanlar, bu branşın her sporun temeli olduğunu belirterek, "Tatil yaparken cimnastik salonuna gelip hem eğleniyor hem de günümüzü renklendirmiş oluyoruz." dedi.

Okulda bir dönemi daha bitirdiklerini dile getiren Elif Cansu, "Arkadaşlarımızın burada olması da beni çok mutlu ediyor. Hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz hem de birlikte zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cimnastik yapan bir diğer minik sporcu Deniz Şükrüoğlu ise branşını çok sevdiğine değinerek, "Hocamla geçirdiğim anlar çok güzel. Cimnastiğe bayılıyorum, salonda olmayı çok seviyorum. Bazen zorlandığım hareketler oluyor. Amaca çalışa çalışa gidiyorum. Tatil de olsa salonda olmak isterim." diye konuştu.

Okçuluk sporuna yeni başladığını vurgulayan 10 yaşındaki Ali Yusuf Sayılgan, sporu çok sevdiğini ve önem verdiğini belirterek, "Tatil, bilgisayar oynamak için değil, arkadaşlarımla burada zaman geçirmek içindir. Evde boş boş oturacağıma burada olmak daha iyi. Spor, derslerime de katkı sağlıyor. Okçuluk sayesinde derslerimde güzel notlar alıyorum. Okçuluğu çok seviyorum. Kendimizi geliştiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ok atan 12 yaşındaki Şerife Naz Kurtal da sporun hayatını düzene soktuğunun altını çizerek, "İki yıldır okçulukla ilgileniyorum. Günümü boş geçirmek yerine burada spor yapabiliyorum. Spor, sağlığım ve derslerim açısından yararlı oluyor. Bir rakibim oluyor, hem kendimi geliştiriyorum hem de kendimi üst seviyelere taşıyabiliyorum." yorumunu yaptı.

Efe Kaan Yıldız da okçuluğun çok güzel bir spor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12 yaşındayım. Okçuluk, yüzde 95 beyinle yapılan bir spor. Okuldaki sınavlarda, derslerde dikkat eksikliğini kapatıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burayı çok seviyorum. Bana birçok farklı şey katıyor. Spor, sosyalleştiriyor ve dikkat eksikliğimi kapatmama yardımcı oluyor. Benim için çok önemli olduğundan tatilde bile gelip burada çalışıyorum."

İlkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Emirhan Özdoğan, yarıyıl tatilinde spor yapmayı kendisinin seçtiğini belirterek, "Badmintonu zevkli olduğu için seçtim. Top ve raket bir arada olunca aklıma topa vurmak geliyor. Vuramadığım zaman üzülüyorum. İleride milli bir badminton sporcusu olmayı istiyorum. Ayrıca futbolcu ve bilim adamı da olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yarıyılda iyi bir karne getirdiğini belirten 7 yaşındaki Ömer Tarık Acun da "Spor yapmak için buradayım. Yarıyıl tatilimi spor yaparak geçiriyorum. Sporla iç içe olmak güzel. Badmintonu seviyorum. Topa vuramadığım zaman azıcık üzülüyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum." diye görüşlerini aktardı.